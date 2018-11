Carambol in apropiere de Straseni. Trei vehicule s-au ciocnit violent dupa ce au incercat sa evite un impact intre ele: unul a ajuns intr-un copac si s-a rasturnat - GALERIE FOTO

Potrivit martorilor, totul s-a intamplat in jurul orei 14:00, in apropiere de Bucovat, raionul Straseni. Un sofer a incercat sa evite impactul cu un vehicul care a franat brusc in fata sa si a intrat cu masina pe contrasens, lovind un camion care venea pe directia opusa. In urma impactului violent dintre cele doua vehicule, camionul a fost proiectat intr-un copac si s-a rasturnat.

Politia si ambulanta se afla acolo. Deocamdata nu cunoastem daca cineva a fost ranit.