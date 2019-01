Casa in care au fost gasiti cei doi soti din Soroca, femeia - moarta, iar barbatul - legat langa corpul ei neinsufletit, impanzita de politisti. Oamenii legii aduna probe. Cum arata locuinta - GALERIE FOTO

Revenim cu detalii.

In apropiere de locuinta in care a avut loc crima am gasit mai multe echipaje ale politiei. Oamenii legii au mers acolo pentru a aduna toate probele necesare pentru a da de urma faptasilor, dar si pentru a clarifica circumstantele in care s-a intamplat totul.

Doi soti au fost snopiti in bataie in propria lor casa de niste indivizi, veniti sa-i jefuiasca.

Oamenii legii spun ca au gasit-o pe femeia in varsta de 76 de ani moarta, iar pe sotul de 78 de ani, legat langa corpul ei neinsufletit. El era plin de rani si a fost dus la spital. Locuinta lor era rascolita. O vecina a dat de ei azi dimineata si a anuntat politia. Ea a spus ca nu i-a vazut de vreo doua zile.