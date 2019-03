Casa de la Colonita a lui Dorin Chirtoaca, pusa sub sechestru: "Inca un cadou de la Plahotniuc. Procurori si CNA, ati gasit miliardul in apartamentul parintilor de la Buiucani, in al meu de la Ciocana si in casa de la Colonita?" - FOTO

Stiam ca veti face asta. Intentionat nu am instrainat nimic in acesti doi ani, nici nu aveam de gand. Am vrut sa vad insa, pana unde veti merge in imbecilitatea voastra. Se pare ca mai aveti si sunteti abia la inceput de cale. Precizez ca vorba de cel de-al doilea dosar - tranzactiile de impacare.

Mai crede cineva ca aceste chestiuni cu dosare deschise si sechestre aplicate de zilele Unirii sunt doar coincidente, sau este clar ca sunt dedicatii de la Plahotniuc pentru unionisti? Sa inteleg ca asteptam condamnarea pe 1 decembrie?!

Plahotniuc si Dodon, cu ce sunteti voi diferiti de Stalin si Beria, care ne-au confiscat casa in 1949 si ne-au deportat in Siberia?

Procurori si CNA, ati gasit miliardul in apartamentul parintilor de la Buiucani, in al meu de la Ciocana si in casa de la Colonita?! Prin Bulgaria, Elvetia si Cipru, pe la Tenev si Konstantinou nu indrazniti sa-l cautati?

Alo, Bucuresti, o sa-l sustineti mai departe pe Plahotniuc, care foloseste pana zilele Unirii ca sa-si bata joc de unionisti?

Plahotniuc, incerci mai departe sa-ti bati joc si sa ne umilesti? Incearca sanatos! Dar vei pierde si nici nu stii, cat de mic incepi sa fii!"