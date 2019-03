Cat sport se face in Moldova? Ei bine, mult mai putin decat in Europa. Cifrele arata ca doi din trei moldoveni nu se misca destul - VIDEO

Cat sport se face in Moldova? Ei bine, mult mai putin decat in Europa. Cifrele arata ca doi din trei moldoveni nu se misca destul. Vestea buna e ca trendul modului sanatos de viata incepe, totusi, sa prinda contur in tara noastra. Un sondaj recent arata ca ponderea celor inactivi fizic este acum de 60 la suta, fata de 85 la suta acum patru ani.