Cateva poduri peste raul Bac de pe strada Albisoara din capitala sunt intr-o stare deplorabila. Constructiile nu au mai fost reparate de 30 de ani. Specialistii spun ca acestea prezinta un adevarat pericol pentru pietoni - VIDEO

Pe podul de la intersectia strazilor Petru Rares si Albisoara pietonii sunt nevoiti sa mearga chiar pe carosabil. Trotuarele sunt distruse, astfel ca este imposibil sa te deplasezi pe ele.

Un alt pod care trece peste Bac de pe aceeasi strada arata la fel de jalnic. Bucati intregi de asfalt se desprind, iar barele de fier abia de se mai tin.

Acest barbat, care locuieste in apropiere, povesteste ca acum 30 de ani a participat la constructia podului, alaturi de cativa vecini. El spune ca de atunci nu a mai fost reparat.

"Iata de la Apa Canal s-a spart aici o teava anul trecut si au spus ca o sa faca si iata tot noi am facut. Am cumparat o masina de pietris si am astupat."

Soferii care trec pe acest segment sunt constienti ca este periculos, dar nu au alt drum, spun ei.

"Imi pare ca este un pod foarte ingust trebuie largit. Aici locuiesc oameni, trebuie sa poata sa treaca. Si inca ceva, aici nu poate sa treaca o masina si un om in acelasi timp, trebuie sa astepte."

"De reparat un pic si ar fi totul bine. Aici locuiesc oameni, mai departe mai este un pod, dar nu tuturor le este comod sa mearga pe un astfel de drum."

Responsabilii de la primarie nu ne-au raspuns astazi la telefon ca sa ne spuna ce masuri vor lua.