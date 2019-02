Cateva poze si un clip video aparute pe internet au determinat-o pe Maia Sandu sa declare public ca nu este lesbiana. Lidera PAS spune ca nu este ea cea care apare sarutandu-se cu o femeie - VIDEO

Intr-un filmulet aparut pe retelele de socializare se vede cum doua femei merg pe o strada, tinandu-se de mana. Pe internet au fost publicate si cateva fotografii in care aceleasi femei se saruta, iar cei care le-au postat sugeareza ca una dintre ele ar fi Maia Sandu. Lidera PAS sustine ca nu ea este in imagini.





Maia SANDU, LIDER PAS: „Nu sunt lesbi. Si nu am fost niciodata, spre regretul trollilor si al stapanilor lor. Mai mult, e o minciuna prost fabricata. Acest video este filmat in orasul Munchen, in care eu nu am fost niciodata.”

Maia Sandu sustine ca imaginile ar fi fost montate si distribuite de democrati.

Maia SANDU, LIDER PAS: „Minciuna asta si multe altele nu sunt indreptate doar impotriva mea, ele sunt indreptate impotriva cetatenilor care urmeaza sa ia o decizie importanta peste cateva zile.”

Vicepresedintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari spune ca democratii nu stiu despre aceste imagini si ca nu au nicio legatura cu aparitia lor pe retelele de socializare.