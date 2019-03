Cati bani a primit Vladimir Ambros de la Vlad Plahotniuc pentru golul marcat in poarta campioanei mondiale - GALERIE FOTO

Stirea se actualizeaza.

Anterior, Vladimir Ambros, a declarat ca banii pentru golul marcat ii va dona copiilor nevoiasi.



Atacantul echipei Petrocub, Vladimir Ambros a marcat in poarta campioanei mondiale: Moldova - Franta 1-4. El are 25 de ani si a fost golgheterul Diviziei Nationale in sezonul trecut. Vladimir Ambros a fost crescut de scoala de fotbal din Sarata Galbena.