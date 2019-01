Cati moldoveni au mai ramas in Rusia. Intr-un an numarul lor s-a redus cu peste 68.000 - mold-street.com

Este cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, mai releva studiul realizat de RANEPA.

In 5 ani numarul moldovenilor aflati in Rusia s-a diminuat cu 40%

Astfel, daca la inceputul lunii iunie 2014 in Rusia se aflau circa 584.423 de moldoveni, peste patru ani si jumatate cu circa 230.000 (o diminuare cu aproape 40%) mai putin.E cea mai mare scadere a fluxului de migranti intre toate statele CSI. Autorii studiului constata ca si din alte state CSI afluxul de migranti si nu numai este in scadere, doar ca acest procest este mai lent (Armenia, Ucraina sau Belarus) sau creste in ritm lent (Uzbekistan, Tadjikistan), dar asa si nu a revenit la nivelul de pana la criza din anul 2014.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM