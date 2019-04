Caz socant la Sangerei. O femeie si-a omorat propriul tata cu un faras de fier. Banuita, retinuta

Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum doua zile in jurul orelor 16:00 in satul Bilicenii Vechi, raionul Sangerei. Femeia a venit la tatal sau in vizita. Intre cei doi, s-ar fi iscat o cearta. Fiica a luat un faras de fier si l-a lovit pe barbat. Apoi a iesit imediat din casa. Prin urmare, pe victima l-a gasit feciorul acestuia, zacand. Acesta a chemat imediat urgenta, insa era prea traziu. Batranul s-a stins din viata inainte sa ajunga medicii.

Ulterior, femeia a fost retinuta pentru 72 de ore, insa ea nu-si recunoaste vina.

Pe cazul dat, a fost deschis un dosar penal. Daca va fi gasita vinovata, aceasta risca inchisoare de la 8 la 15 ani.

Politia investigheaza toate circumstantele.