Caz socant la Truseni. O femeie a fost omorata de propriul sau fiu. Cum s-a intamplat si spun oamenii legii - VIDEO

Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei sapte. Femeia in varsta de 70 de ani dormea cand fiul sau de 35 de ani a lovit-o de mai multe ori cu un topor dupa care a fugit intr-o directie necunoscuta. Rudele celor doi spun ca au ramas socate de cele intamplate.

„Eu sunt nepoata feciorul cel mai mare ne-a anuntat. Cunoasteti din ce motiv ? Nu suntem la curent cu nimic, noi singuri vrem sa aflam.”

Vecinii spun ca nu au auzit certuri intre cei doi, insa fiul avea uneori comportament ciudat.

„Nu era in ordine el, iata asa mergea pe drum si el se uita cu niste ochi, era bolnav el.”

„El nici nu servea nimic, facea masini acasa, veneau masini el le repara. Ce au avut ei nu stiu nu pot sa va spun.”

„Eu stiu ca el repara masini, niciodata Fanica nu spunea nimic de fiul ei.”



In spatele camerelor de luat vederi, fiul mai mare al victimei ne-a spus ca nu demult fratele sau s-ar fi inscris intr-o secta religioasa, iar de atunci comportamentul lui s-ar fi schimbat. Pe marginea acestui caz a fost pornita o cauza penala.