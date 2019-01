Martorii incidentului care a avut loc in centru de distractii Panda Kids ne-au povestit cum s-a intamplat totul: ”Cu 5 minute inainte de venirea ambulantei nu rasufla" - VIDEO

Tragedia s-a produs aseara in jurul orei 19. Potrivit martorilor, adolescentul de 17 ani a cazut in cap dupa ce a efectuat o saritura periculoasa, pe o trambulina. Acesta si-ar fi fracturat coloana vertebrala in momentul in care a cazut.

Mariana GONDIU, MARTORA: -” Noi deja l-am vazut cand statea jos, nemiscat. Incerca ceva sa spuna. Nu stiam ce sa ii facem.”

”Citeam pe buzele lui ca nu ii ajunge aer.”

Martorii spun ca tanarul era angajat sa aiba grija de ceilalti copii si ca el nu a cazut pe o suprafata tare.

Mariana GONDIU, MARTORA: -”Este o batuta foarte mare.

-”El s-a lovit de moale, pentru ca in jur sunt pereti si la margine sunt garduri.”

Imediat dupa accident martorii au chemat ambulanta. Pana la venirea medicilor starea tanarului se inrautatea cu fiecare secunda.

Mariana GONDIU, MARTORA: -”Cu 5 minute inainte de venirea ambulantei nu rasufla."

”7:24 am sunat prima data…. A ajuns cam in 22 de minute. Am sunat si am spus ca nu rasufla, se invineteste. Am inteles ca in genere a venit o masina de la alta comanda. Baietii au oprit-o si au adus-o incoace.”

Medicii de pe ambulanta l-ar fi resuscitat pret de 40 de minute, insa fara niciun rezultat. Responsabilii de la Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca au refuzat sa ne ofere mai multe detalii despre aceste caz. Martorii mai spun ca angajatii centrului nu aveau nici macar o trusa medicala si ca ar fi vrut sa intervina cu o sacosa cu gheata.

Mariana GONDIU, MARTORA: ’A venit o doamna cu un pachet de gheata, am inteles ca lucreaza la bar."

’Mi se pare inadmisibil intr-un loc unde sunt atatia copii si sa nu ai o trusa medicala. Nimic nu au adus. Nu au un lucrator medical.”

Tot martorii spun ca dupa incident, angajatii s-ar fi comportat suspect.

Mariana GONDIU, MARTORA: -”Dupa ce a venit ambulanta, probabil ar fi primit un sunet. Au fugit repede spre o camera...Un depozit. Oamenii presupuneau ca sa ascunda ceva.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Aici este centrul de distractii unde s-a intamplat tragedia de aseara. Chiar daca conform programului acesta este deschis de la 9 si pana la 21, astazi usa este incuiata.”

La usa centrului de distractii l-am intalnit pe administratorul acestuia, care ne-a spus ca va reveni cu o reactie si s-a incuiat in cladire. L-am asteptat mai bine de 30 de minute, el insa nu a mai iesit.

Contactati telefonic, reprezentantii centrului ne-au spus ca nu lucreaza din cauza unei probleme tehnice. Cei care au venit astazi cu copiii acolo, s-au arata indignati ca au gasit usa incuiata.

Natalia STATI, OFITER DE PRESA A DIRECTIEI DE POLITIE A MUNICIPIULUI CHISINAU“: ”Politia mai spune ca tanarul era angajat acolo oficial, conform tuturor normelor legale. In toamna anului 2017, la acelasi centru, o adolescenta s-a ales cu leziuni grave ale organelor interne si a coloanei vertebrale, dupa ce a cazut de la o inaltine de sase metri. Atunci, mama fetei acuza angajatii centrului de neglijenta."