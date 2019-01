Caz terifiant la Soroca. Doi soti, snopiti in bataie de catre cativa indivizi, care au intrat in casa lor ca sa fure. Femeia, gasita moarta, iar barbatul - legat langa corpul ei. Ce spune politia

Revenim cu detalii.

Totul s-a intamplat intr-o localitate din raionul Soroca.

Potrivit politiei, autoritatile au fost alertate in aceasta dimineata, de catre o vecina care a mers in vizita la cei doi soti.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au descoperit corpul neinsufletit al femeii in varsta de 76 de ani, iar langa ea era legat sotul ei in varsta de 78 de ani. Ambii au fost snopiti in bataie, sustin autoritatile, iar locuinta lor era ravasita. Barbatul a fost transportat la spital cu mai multe rani.

Localnica care i-a descoperit pe cei doi soti, in casa, sustine ca nu i-a mai vazut de cel putin doua zile.

Autoritatile investigheaza cazul.