Cazul Platon. Avocatul poporului spune ca va organiza o intalnire comuna cu aparatorii omului de afacere si administratia penitenciarului nr. 13

"Angajaţii Instituţiei Ombudsmanului intenţionează să abordeze în ansamblu problema accesului apărătorilor la clienţii lor în Penitenciarul nr. 13, vor discuta unele reclamaţii legate de desfăşurarea activităţii profesionale ale avocaţilor, precum şi cele legate de respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia statului. Funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului de asemenea planifică să-l viziteze şi pe Veaceslav Platon", se arat in comunicatul emis de oficiul avocatului poporului.

Avocatii lui Veaceslav Platon spun ca de 3 saptamani nu il pot vedea pe clientul lor. Totul pentru ca administaria penitenciarului nu le organizeaza o intalnire.

Aparatorii lui Platon spuneau acum cateva zile ca omul de afaceri ar fi fost injunghiat in celula, in timp ce reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au dezmintit aceste informatii.

Iar acum o saptamana, in presa a aparut o scrisoare in care un presupus coleg de celula de-a lui Platon spune ca i s-ar fi cerut sa-l omoare pe omul de afaceri in timpul unei altercatii, iar in schimb el sa fie eliberat din detentie.

Reprezentantii procuraturii generale a anuntat ulterior ca prin posta penitenciarului nu a fost expediata o asemenea scrisoare si l-au audiat pe berbatul care ar fi scris-o.

Cel din urma ar fi declarat ca a scris scrisoarea pentru ca Platon l-ar fi rugat sa faca asta, continutul ravasului insa nu ar fi adevarat, iar el nu a trimis-o.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.