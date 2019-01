Ce a facut politistul, acuzat de un sofer din Gagauzia ca a refuzat sa vorbeasca cu el in rusa, cu setul de carti scrise de Eminescu, primit in dar de la Dorin Chirtoaca: "De avem sau nu dreptate, Eminescu sa ne judece" - FOTO

"De avem sau nu dreptate,

Eminescu sa ne judece.

Astazi am vizitat gimnaziul Logăneşti unde am făcut studiile. Cu profund respect D-nei Valentina Ochişor, am venit cu un dar pentru biblioteca şcolară.

Un set de cărţi ale poetului MIHAI EMINESCU oferite de D-nl Dorin Chirtoacă. Dar din dar se face rai.", asta a scris politistul pe facebook, care sustine ca setul de carti, transmis de Dorin Chirtoaca, a ajuns la el, insa a decis sa-l doneze bibliotecei scolii in care si-a facut studiile.

Incidentul s-a produs sambata, la Cimislia. Politistul, de 28 de ani, l-a oprit pe sofer pentru depasirea limitei de viteza, dupa care cei doi nu s-au putut intelege.

Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, s-a aratat indignata de cele intamplate, iar cei de la IGP au spus ca omul legii a procedat corect.

