Ce avere declara presedintele Parlamentului, Andrian Candu. Cel mai scump ceas are o valoare de 11 mii de dolari - ZdG.md

Presedintele Parlamentului Andrian Candu, care aspira la fotoliul unui deputat in noul Legislativ, a prezentat la CEC declaratia de avere si interese personale pentru perioada 2017-2018. Speakerul Parlamentului a vandut in aceasta perioada un apartament cu 68 de mii de euro si a inchiriat o casa de locuit de aproape 300 m2, care il costa 1 200 de euro. Totodată, la colecţia de ceasuri a presedintelui Parlamentului s-a adaugat un nou cadou in valoare de 8 000 de dolari, scrie zdg.md