Ce carti citesc moldovenii. Top 10 cele mai cumparate in 2018

1. Oamenii fericiţi citesc şi beau cafeaua, Agnes Martin-Lugand

Al doilea an în topul preferinţelor moldovenilor care citesc. Povestea lui Diane, care a plecat la Paris să se uite pe sine. Dragostea pe care o va întâlni însă va schimba totul. Romanul are şi o continuare, „Viaţa e uşoară, nu îţi face griji”.

2. Tată bogat, tată sărac, Robert T.Kiyosaki

Arunca in aer mitul care spune ca trebuie sa castigi mult ca sa te imbogatesti. Combate ideea potrivit careia, daca ai o casa, esti instarit. Le arata parintilor de ce nu se pot baza pe sistemul de invatamant, daca vor sa-si vada copiii invatand cate ceva despre bani.

3. Căsătorie de plăcere, Tahar Ben Jelloun

Amir, prosper negustor din Marocul anilor ’50, pleaca intr-o calatorie lunga. Abia ajuns la Dakar o alege pe Nabou pentru o „casatorie de placere“, dar se trezeste indragostit si incepe o alta viata cu aceasta a doua sotie, traita in paralel cu existenta de familie… Destinele se amesteca, asa cum se amesteca albul si negrul, frumosul si uratul, binele si raul, iubirea si ura.

4. Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, Gary Chapman

Fiecare copil isi exprima si recepteaza cel mai bine iubirea intr-un limbaj propriu. Oricat de mult ar fi iubiti de parinti, copiii nu stiu acest lucru de la sine. De aceea este foarte important ca parintii sa descopere si sa invete principalul limbaj de iubire al copiilor lor. O colectie intima de sfaturi, probleme si solutii pentru fiecare membru al familiei.

5. Hoţul de cărţi, Marcus Zusak

Este anul 1939. Germania nazista. Tara isi tine rasuflarea. Hotul de carti este o poveste despre puterea cuvintelor de a creea lumi. Cu o scriitura superb maiestrita si arzand cu intensitate, premiatul autor Marcus Zusak a daruit una dintre cele mai durabile povesti ale timpurilor noastre.

6. Cele cinci limbaje ale iubirii, Gary Chapman

In urma unei indelungate experiente in calitate de consilier matrimonial, dr. Gary Chapman a ajuns la concluzia ca principala problema a cuplurilor contemporane o reprezinta modul in care partenerii isi comunica afectiunea. El sustine ca exista cinci limbaje principale: cuvintele de incurajare, timpul acordat, primirea de daruri, serviciile si mangaierile fizice.

7. Nimic nu se schimba pana cand tu nu te schimbi, Mike Robbins

Aceasta carte abordeaza unul dintre cele mai importante si mai dificile aspecte ale vietii: relatia cu noi insine. Mike Robbins reuşeşte să îmbine foarte bine noţiunile teoretice cu exemple practice, dându-i cititorului încrederea că atunci când întelegi ce ţi se întâmplă şi schimbi modul de abordare a situaţiilor neplăcute, şi provocările care apar se schimbă sau scad în intensitate.

8. Cel mai bogat om din Babilon, George S.Clason

Pentru cei care au citit Arta Vanzarii de Zig Ziglar, numele lui George S. Clason nu este o necunoscuta, iar cartea de fata vine dupa o indelunga asteptare. Paginile ei va vor purta doar aparent inapoi in timp, tocmai in indepartatul Babilon, leaganul principiilor de baza ale lumii financiare, pretuite si in zilele noastre si puse in practica in intreaga lume.

9. Insomnii, Irina Binder

Autoarea seriei de succes “Fluturi”, Irina Binder a reuşit să ajungă la inimile cititorilor şi cu această carte, “Insomnii”. “Insomnii nu este doar despre mine. Este despre fiecare dintre noi, este despre trăirile pe care le avem fiecare, despre ceea ce suntem şi ceea ce putem deveni, despre ceea ce avem şi ceea ce merităm să avem”, spune autoarea.

10. Coco Chanel, Edmonde Charles-Roux

Misterioasa pentru apropiati, inversunata sa stearga orice urma a trecutului, Gabrielle Chanel a fost de-a lungul intregii existente o femeie in afara tiparelor, o persoana in afara normelor intr-o societate conformista. Prin aceasta cariera agitata, Edmonde Charles-Roux povesteste viata unei femei unice, trasand totodata cronica a saptezeci de ani din secolul XX.

