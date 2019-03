Ce pedeapsa a primit medicul Vadim Scarlat, retinut in dosarul mitei pentru judecatori - ZDG.MD

Medicul Vadim Scarlat, vizat in dosarul mitei pentru judecatori, si-a aflat sentinta. Judecatoria Chisinau i-a aplicat o amenda in marime de 2 300 de unitati convenţionale, echivalentul a 115 mii de lei, pentru ca acesta a transmis unui magistrat 2000 de euro pentru ca judecatorul sa dea o solutie favorabila intr-un dosar penal in care medicul avea calitate de invinuit, scrie zdg.md