Ce se intampla daca un deputat ales intr-o circumscriptie uninominala renunta la mandat - ZdG.md

Alegerile parlamentare din acest an au fost organizate in baza unui nou sistem electoral. Astfel, 50 de deputati vor ajunge in Parlament pe listele de partid, iar alti 51 de deputati pe circumscriptiile uninominale. Daca un deputat care a fost ales pe lista de partid renunta la mandatul sau, locul acestuia este luat de urmatorul deputat de pe lista partidului respectiv. Situatia este diferita insa in cazul deputatilor care vor ajunge in Parlament pe circumscriptiile uninominale, scrie ZdG.md