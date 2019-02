Ce se intampla dupa alegeri? Daca totul decurge bine, atunci prima sedinta a noului parlament se convoca intr-o luna de la validare, iar de acolo incepe epopeea crearii majoritatii parlamentare care sa numeasca un premier - VIDEO

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: “In 24 de ore dupa totalizarea listelor electorale se transmit Curtii. Curtea in termen de 5 zile examineaza aceste acte venite de la CEC, in rezultatul analizei Curtea ia doua decizii: confirmarea si infirmarea, daca sunt incalcari care pot perturba esential rezultatele alegerilor.”

Daca nu sunt validate rezultatele, atunci exista posibilitatea unor alegeri repetate nu mai devreme de 60 de zile si nu mai tarziu de trei luni de la scrutinul initial. In cazul in care alegerile sunt declarate valide, atunci in cel mult o luna, se convoaca prima sedinta a noului parlament.

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: “Parlamentul trece la formarea primei fractiuni parlamentare, dupa formarea lor se trece la formarea comisiilor de specialitate si apoi sedintele propriu-zis de lucru.”

Trebuie sa existe o majoritate parlamentara formata de 51 de deputati care sa numeasca un candidat la functia de premier. Candidatul inaintat isi formeaza echipa si vine in plen sa ceara votul de incredere. Prim-ministrul poate fi ales chiar si din randurile noilor deputati. Coalitia formata poate propune un sef de guvern de cel mult trei ori.

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: “Presedintele este obligat sa dizolve Parlamentul daca si a treia oara guvernul nu a fost investit.”

Si in aceste conditii pot avea loc alegeri anticipate, care vor fi organizate, la fel, in cel mult trei luni de la ultimul scrutin.