Ce se intampla mai departe cu imaginile din camerele de supraveghere instalate in sectiile de votare din tara

Contactat de ProTV, Corneliu Pasat, seful adjunct al directiei comunicare al Comisiei Electorale Centrale ne-a spus ca toate camerele de supraveghere au fost transmise la CEC de catre birourile electorale chiar in ziua de 24 februarie, impreuna cu procesele verbale.

Acestea, impreuna cu inregistrarile video vor ramane la CEC pana la urmatorul scrutin. Imaginile vor fi stocate pe un dispozitiv pentru a putea fi folosite ulterior ca dovada in cazul unor litigii in instanta.

In acest an, 2300 de camere de supraveghere au fost instalate in sectiile din tara in ziua scrutinului, iar pentru asta s-au alocat 12 milioane de lei.

