Ce spun absolventii claselor liceale care au sustinut prima simulare de bacalaureat la limba si literatura romana: "Cel mai urat obiect de la liceu. Imi pare ca este foarte subiectiva analiza literaturii romane" - VIDEO

Ca in toate institutiile de invatamant cu predare in limba romana, elevii liceului Aristotel din capitala, au simulat astazi examenul de bacalaureat la limba si literatura romana. Pentru rezolvarea testului au avut la dispozitie trei ore astronomice si conditii identice cu cele de la examenul ce il vor avea la vara.

Galina FILIP, DIRECTOR ADJUNCT LICEUL ARISTOTEL: “La ora opt fix am primit pretestarile si la 8:45 s-a inceput pretestarea.”

Adrian OPREA, ELEV: ”Am repetat operele principale ale literaturii romanesti, Ion, Mara, Enigma Otiliei. Am repetat textele administrative, anuntul, cerere, invitatia.”

Felicia IONASCO, ELEVA: “Am un pic de emotii, e prima pretestare, dar nu e strasnic.”

Supravegheati de camerele video, cu care spun ca s-au obisnuit deja, elevii au luat cu ei in sala de examen doar pixul si cunostintele.

Patricia MUNTEAN, ELEVA: ”Nu am facut ore suplimentare, doar cu orele de la liceu. Ma simt pregatita.”

Si daca elevii de la profilul umanist s-au simtit la proba de romana ca pestele in apa, celor de la profilul real, subiectele de la testare le-au dat batai de cap.

“-Cel mai urat obiect de la liceu. Imi pare ca este foarte subiectiva analiza literaturii romane, poate fi interpretata in mai multe moduri. -Iti e frica de o tema? -Mai tare nu imi pasa.”

Unii profesorii au spus ca la prima vedere, ca si dificultate, subiectele au fost peste nivelul mediu. La sesiunea precedenta de bacalaureat, liceul Aristotel a inregistrat cea mai mare medie pe tara, fapt care ii responsabilizeaza si mai mult pe elevii de acolo. In institutie sunt si elevi care au fost scutiti de examene si respectivi de emotii.

Pavel CERBUSCA, DIRECTORULUI LICEULUI ARISTOTEL: ”Avem cativa copii care au sustinut examenul din eficiu, deoarece au olimpiade republicane sau au sustinut TOEFL-ul. Avem o cultura organizationala speciala. Nu punem accent pe predare, dar si pe invatare.”

Maria a fost prima care a predat lucrarea si spune ca nu a lasat niciun spatiu necompletat. Eleva a fost scutita de examenul de bacalaureat la limba engleza, nu si de cel la romana.

”Am avut de comentat o figura de stil, de identificat, de facut mesajul global al textului. In partea a doua am avut de comentat si caracterizat un personaj si in a treia de scris o cerere.”

Colegii ei sustin ca testul a fost mai usor decat s-au asteptat.

“M-am asteptat la mult mai greu. Ma asteptam sa am si emotii, dar nu a fost atat de dificil.”

”Prima impresie e de usurare ca am scapat de unul. Daca va fi asa la bac nu este nici o problema.”

“Am inteles ca cu putine lecturi nu poti efectua o caracterizare. Dificultati poate la intelegerea unor simboluri sau motive. De estemplu gradina.”

Vineri, elevii vor simula examenul de bacalureat la limba straina. La sesiunea din acest an, s-au inregistrat 17. 442 de candidati, peste doua mii fiind restantieri din sesiunile anteriore.