Ce spun martorii despre BMW-ul facut zob pe strada Grenoble: „S-a rupt masina in doua si el cu partea din fata a ajuns sub nuci, dar o parte a ramas aici langa pilon” - VIDEO

Accidentul s-a produs noaptea trecuta in jurul orei unu. Masina a fost facuta bucati dupa ce a ajuns in pilonul unui panou publicitar de pe strada Grenoble din capitala. O parte din vehicul a ramas incolacita in jurul stalpului, iar celalta parte a zburat, la vreo 50 de metri, spun martorii. Dumitru este paznic la o parcare auto de pe aceeasi strada si spune ca a vazut cum s-a intamplat totul.

Dumitru, PAZNIC: „Eu stateam la fereastra si am vazut o masina care merge cu viteza din urma era politia, apoi s-a auzit o lovitura strasnica.”

Barbatul spune ca a iesit imediat afara ca sa vada ce s-a intamplat si daca e nevoie de ajutor.

Dumitru, PAZNIC: „S-a rupt masina in doua si el cu partea din fata a ajuns acolo sub nuci, da o parte a ramas aici langa pilon.”

Dumitru spune ca soferul s-a dat in spectacol dupa ce oamenii legii l-au scos din masina.

Dumitru, PAZNIC: „Politistii l-au scos, i-au pus catusele apoi l-au eliberat. El s-a apropiat de o bucata de masina si intreaba ce asta e masina mea, el avea asa o rana la cap si sangera.”





Soferul a fost transportat la spital unde a primit ingrijiri medicale, dar nu a fost internat. Politia nu ne-a putut confirma daca el era urmarit de un echipaj sau nu. Oamenii legii spun ca soferul avea o concentratie de alcool in aerul expirat de 0,16 mg/l.

Pentru comiterea accidentului, el va fi pedepsit cu amenda de 1500 de lei si 6 puncte de penalizare, dar daca va fi sau nu lipsit de permisul de conducere pentru ca a urcat beat la volan, se va decide in judecata.