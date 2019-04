Ce spun oamenii legii despre accidentul in care un BMW a fost rupt in doua: „Vom stabili daca era urmarit.” Ce risca soferul - FOTO

Totul s-a intamplat in jurul orei 1:00, noaptea trecuta. Potrivit politiei, soferul este in varsta de 22 de ani. Acesta ar fi urcat beat la volan, iar l-a un moment dat a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un pilon electric. In urma impactului masina a fost rupta in doua.

Soferul le-ar fi spus politistilor ca era urmarit de politie, de aia a condus cu viteza.

Oamenii legii spun ca vor stabili daca acesta chiar era urmarit sau nu, iar deocamdata acest lucru nu se stie.

Tanarul a fost preluat de un echipaj medical pentru investigatii suplimentare, dar acesta ar suferit doar cateva zgaraieturi.

Acum el risca 6 puncte de penalizare si o amenda de 1500 de lei pentru producerea accidentului, iar pentru ca a urcat in stare de ebrietate, acesta, la fel, va fi penalizat.