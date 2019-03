Pavel Grigorciuc: "I-am dat o palma peste fata lui Sergiu Sarbu, pentru ca el m-a insultat. Au venit multi politisti dupa mine, de parca sunt terorist" - VIDEO

"Dupa mine a venit politia. Cred ca are legaturi cu faptul ca azi Sergiu Sarbu a primit o palma peste obraz. Unii scriu ca el se afla in stare grava, nu stiu cum poti sa fii in stare grava dupa ce ai primit o palma peste obraz. Mergem la IP Buiucani.

Oamenii legii spun ca eu nu sunt retinut, dar vor ca eu sa merg cu dansii. Ca sa nu avem speculatii, ii rog pe administratorii cafenelei sa publice imaginile si veti vedea cum s-a intamplat totul.

Da, eu i-am dat o palma peste fata lui Sergiu Sarbu, pentru ca m-a insultat si cred ca eu am procedat barbateste. Daca el e deputat, asta nu inseamna el poate sa-i jigneasca pe altii. Sarbu este un tradato. Au venit multi politisti dupa mine, de parca sunt terorist", spune Pavel Grigorciuc.

Sotia lui Sergiu Sirbu sustine ca deputatul ar fi fost batut de activistul Pavel Grigorciuk dupa sedinta Parlamentului. Responsabili de la urgenta spun ca acum medicii il examineaza.