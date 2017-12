Ce spune Ana Munteanu, dupa ce a castigat concursul Vocea Romaniei si a revenit acasa: "Imposibilul poate deveni posibil” - VIDEO

Dupa ce a cantat live in studio, Ana a spus acum in mintea ei nu sunt decat examenele pe care nu a reusit sa le sustina din cauza ca a fost prinsa in concurs, iar acum are multe de recuperat.

Ana MUNTEANU, CASTIGATOARE “VOCEA ROMANIEI”: “Vreau sa stiu daca ai trecut prin focul primei iubiri? Nu, acum ma gandesc doar la examene.”

Ana a mai spus ca deocamdata nu are de gand sa se mute la Bucuresti pentru ca vrea sa-si continue aici studiile la liceul Ciprian Porumbescu.

Ana MUNTEANU, CASTIGATOARE “VOCEA ROMANIEI”: “Acum sunt fixata ca trebuie sa termin liceul aici. A fost visul meu sa ajung la acest liceu si raman aici. O sa fac naveta cand o sa fie nevoie.”

Ana Munteanu are 16 ani. Ea a cucerit trofeul la concursul Vocea Romaniei, organizat de PRO TV si a primit premiul de 100 de mii de euro pe care spune ca ii va investi in cariera sa.

Ana MUNTEANU, CASTIGATOARE “VOCEA ROMANIEI”: “A fost cea mai tare experienta, nu stiu care alta experienta ar putea sa o inlocuiasca. Faptul ca am ajuns acolo si am castigat – va ramane pentru toata viata pentru mine.”

In finala ea a interpretat piesa La Boheme, apoi a cantat impreuna cu Smiley si cu Marcel Pavel.

Ana MUNTEANU, CASTIGATOARE “VOCEA ROMANIEI”: “Am aflat ca intotdeauna este loc de mai bine, imposibilul poate deveni posibil.”