Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, despre politistul care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia: "Sunt indignata. Un tanar, imbracat recent ca politist, este sigur ca nu este obligat sa vorbeasca in limba rusa" - VIDEO

"Sunt profund indignata de comportamentul unui ofiţer de poliţie care nu a reuşit să vorbească cu şoferul din Găgăuzia în rusă.

Un tânăr, îmbrăcat recent ca poliţist, este sigur că nu este obligat sa vorbeasca in limba rusa atunci cand este întrebat. Se pune întrebarea - şi dacă acest poliţist este familiarizat cu codul de infracţiuni, legile şi alte acte legislative care impun reprezentantului să asigure accesul la informaţii nu numai în limba statului?

Aştept reacţia şefului ministerului de Interne asupra incidentului", a scris Vlah pe pagina sa de facebook.

Totodata, Vlah a spus ca asteapta o reactie de la Ministrul Afacerilor Interne pe acest caz.

Totul s-a intamplat pe un drum din Cimislia. Politistul de patrulare l-a tras pe dreapta pe sofer si, in limba romana, i-a cerut soferului, originar din Gagauzia, sa prezinte actele la control. Enervat, soferul i-a cerut politistului sa vorbeasaca in limba rusa, argumentand ca el nu intelege in limba romana. Politistul a continuat sa vorbeasca in limba romana, sustinand ca el vorbeste limba de stat.

CITESTE SI: Cine e politistul care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia. Este iubitul unei artiste de la noi: "El este eroul meu in fiecare zi" - GALERIE FOTO

CITESTE SI: Un politist si un sofer nu au gasit limba comuna, dupa ce conducatorul auto a fost oprit pentru incalcarea limitei de viteza: "Fiecare cetatean al Republicii Moldova ar trebui sa cunoasca limba de stat, eu vorbesc in limba de stat" - VIDEO