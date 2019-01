Ce spune bascanul Gagauziei, Irina Vlah, despre reactia MAI, dupa ce aceasta le-a cerut o explicatie in cazul politistului care ar fi refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer de acolo - VIDEO

Irina Vlah, BASCANUL GAGAUZIEI: „Ati vazut reactia MAI? -Da. -Ce parere aveti? - Consider ca Misnisterul de Interne s-a grabit cand a venit cu acea reactie si consideram ca ar fdi corect ca angajatii politiei sa vorbeasca in limba in care vorbeste soferul. Nu era vorba despre faptul ca au fost sau nu incalcate regulile de circulatie, era vorba concret despe faptul „in ce limba vorbeste omul”, asta in primul rand.

In al doilea foarte multe speculatii referitor la subiectul ca in Gagauzia nu vorbesc in limba moldoveneasca. Eu vreau sa va spun ca noi cu mare placere vrem sa invatam si sa vorbim in limba moldoveneasca.

-Dumneavoastra ce ati facut ca in UTA Gagauzia sa se vorbeasca in limba romana?

- In primul rand ce face conducerea tarii pentru asta? Pentru ca asta nu este doar problema autoritatilor gagauze, dar si problema intregii conduceri a Republicii Moldova.”





Acum trei zile, bascanul Gagauziei, Irina Vlah, a scris pe pagina sa de Facebook ca este indignata de faptul ca politistul care a tras pe dreapta un sofer din Gagauzia a refuzat sa vorbeasca cu el in limba rusa si cere ministerului de Interne sa se autosesizeze pe acest caz.

Totul s-a intamplat pe un drum din Cimislia. Politistul de patrulare l-a tras pe dreapta pe sofer si, in limba romana, i-a cerut soferului, originar din Gagauzia, sa prezinte actele la control. Enervat, soferul i-a cerut politistului sa vorbeasaca in limba rusa, argumentand ca el nu intelege in limba romana. Politistul a continuat sa vorbeasca in limba romana, sustinand ca el vorbeste limba de stat.