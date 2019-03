Ce spune consiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii, despre regulamentul liceului din Ungheni care prevede ca baietii nu ar avea voie sa poarte parul mai lung de trei centimetri

Comunicatul emis:

"În urma examinării tuturor materialelor dosarului, Consiliul a stabilit că faptele invocate constituie discriminare pe criteriul de sex. Consiliul a luat act de poziţia reclamatei prin care susţine că la elaborarea Regulamentului instituţiei (în baza căruia administraţia liceului îşi întemeia acţiunile discriminatorii) s-a preluat noţiunea „ţinută decentă” din Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Pentru a evita sensul confuz Consiliul de administrare a liceului a considerat oportun să explice cu mai multe detalii această noţiune, făcând referire inclusiv la lungimea părului.

Consiliul pentru egalitate este de părere că cerinţele faţă de vestimentaţie şi exteriorul elevilor trebuie să vizeze doar aspectele ce fac referire la igiena personală sau apartenenţa la instituţia de învăţământ (după caz), dar nicidecum la personalitatea elevilor sau lungimea şi culoarea părului acestora, or astfel de limitări nu sunt relevante scopului general pentru care se instituie cerinţele.

Consiliul apreciază operativitatea de care a dat dovadă administraţia instituţiei, excluzând din Regulamentul intern, chiar în timpul perioadei de examinare a dosarului, prevederile cu tentă discriminatorie prin care era detaliată noţiunea de „ţinută decentă”.

În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării să revizuiască Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar. De asemenea, Consiliul recomandă administraţiei liceului „Vasile Alecsandri” din Ungheni să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice constatările stipulate în decizia din 19 martie pe cauza 23/19 şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru evitarea situaţiilor de hărţuire şi/sau victimizare a elevilor pe viitor.

De menţionat că, la 6 martie curent, funcţionarii din cadrul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii au organizat sesiuni de instruire în domeniul nediscriminării pentru cadrele didactice din liceu şi pentru circa 150 de elevi care au fost familiarizaţi cu formele de discriminare şi mecanismul naţional de protecţie împotriva discriminării."

Cazul de la liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni a iesit la iveala la sfarsitul lui ianuarie dupa ce un elev s-a plans ca a fost atentionat ca i se va intocmi proces verbal daca nu isi va tunde parul conform regulamentului.

Intr-o cerere trimisa pe adresa redactiei noastre, administratia liceului precizeaza ca directoarea se afla in incinta institutiei in momentul filmarilor, doar ca in alt bloc, asta desi am asteptat in liceu pana cand paza ne-a cerut sa iesim pe motiv ca scoala trebuie inchisa.

In mesaj se mai spune ca lungimea parului admisa in liceu ar fi de 7 cm si nu de 3, cu toate ca in discutia pe care am avut-o la telefon, directoarea a confiRmat informatia publicata de noi si a spus ca in felul acesta are grija sa nu feminizeze baietii.

Am incercat doua zile la rand sa discutam cu directoarea, insa la anticamera ni s-a spus ca ea se afla la ore sau nu este in institutie.