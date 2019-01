Ce spune Maia Sandu, dupa ce Candu a numit ACUM, un „bloc al somerilor”: Niste hoti care sunt in politica doar ca sa se imbogateasca niciodata nu o sa intealeaga aceste lucruri

Dupa ce ieri, in cadrul briefingului de presa al Partidului Democrat, presedintele parlamentului Andrian Candu a numit ACUM „un bloc al somerilor care vrea sa ajunga in Parlament ca sa primeasca salarii mai mari”, astazi in cadrul unei conferinte de presa, lidera PAS ia raspuns la aceste afirmatii.

„Nu ma intereseaza aberatiile lui Candu si nu cred ca trebuie sa comentam. Partidele care formeaza blocul ACUM si-au demonstrat devotamentul pentru cauza schimbarii Republicii Moldova, isi dedica oamenii care sunt implicati in acesta activitate, isi dedica timpul, fac sacrificii, inclusiv, financiare. Niste hoti care sunt in politica doar sa se imbogateasca niciodata nu o sa intealeaga aceste lucruri.” a spus Maia Sandu.