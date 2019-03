Ce spune politistul care a pornit girofarul si a condus-o la cea mai apropiata maternitate pe femeia care era la un pas de a naste in timp ce se afla la volan - VIDEO

Vasile Nicolaescu este inspector de patrulare. Aseara in jurul orei 18:00 se afla, impreuna cu un coleg de-al sau, la sensul giratoriu de pe strada Calea Iesilor din capitala pentru a fluidiza traficul. Barbatul spune ca la un moment dat, o soferita a oprit langa ei si le-a cerut ajutorul. Inspectorul spune ca atat el, cat si colegul sau au avut emotii.

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: "Ieri in jurul orelor 17:30, ne aflam la defluidizare impreuna cu colegul meu- Rustam Dintiu. Catre noi s-a apropiat o unitate de transport si s-a stopat brusc. Din masina a coborat soferita, o doamna care ne-a rugat sa-i acordam ajutor. Privind-o pe dumneaei am vazut ca este insarcinata si i-am propus colegului sa urce la volanul masinii ei, iar eu am urcat in masina de serviciu si am dus-o din sectorul Buiucani la Botanica, la spitalul nr. 1."

REPORTER Pro Tv: "Cat a durat toata operatiunea?"

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: "Am mers intr-un timp restrans, traficul era foarte aglomerat. Colegii nostri auzeau sistemul sonor al girofarului si ne ajutau la intersectii, acordand trecere libera. Noi am mers si pe contrasens, am acordat ajutor unei femei care avea lacrimi pe ochi. Strigam din motiv ca aveam emotii."

REPORTER PROTV: "Ce ganduri aveati in cap atunci?"

"Diferite ganduri. Sa ajungem cat mai repede si sa nu se intample ceva cu doamna care avea lacrimi si cerea ajutor de la noi. Sincer am ajuns transpirati, eu si colegul."

REPORTER PROTV: "Va gandeati daca naste in masina, erati pregatiti?"

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: "Eram pregatiti fiindca facem cursuri speciale, nu de a primi nastere, dar de a acorda ajutor si anume primul ajutor medical. Nu este prima data cand Inspectoratul national de patrulare a acordat de nenumarate ori ajutoare similare ca si acesta. Vreau sa va zic ca politia permanent este pentru societate, de a acorda ajutor si nu este primul caz. Am avut vreo 5-6 cazuri asemenatoare impreuna cu colegul meu. Am mers intr-un timp foarte scurt, cred ca in vreo 6 minute eram pe loc. Am primit multumiri atunci pe loc, doamna ne-a multumit frumos. Noi i-am dorit nastere usoara, cum se zice. Mai mult ca atat, medicii ne-au multumit si au ramas uimiti, cum noi ne-am dus, i-am parcat masina dumneai. I-am inmanat actele, ea uitase toate hainele pregatite, le-a uitat in masina. Am ajutat-o de la inceput si pana la urma."

REPORTER PROTV: "Ce sfaturi aveti pentru colegii dvs?"

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: "Sfatul meu pentru colegi este sa i-a exemple bune de la conducatori. Avem niste conducatori foarte buni acum la moment. Suntem instruiti zi de zi."





Fiind la un pas de a naste in timp ce se afla la volan, o soferita a fost escortata pana la maternitate de un echipaj al politiei. Cand a simtit ca incepe travaliul, femeia s-a pornit la spital, dar nu a mai putut sa conduca si a cerut ajutorul unor politisti pe care i-a vazut in strada. Oamenii legii au pornit girofarul si au condus femeia la cea mai apropiata maternitate, unde ea a nascut un baietel sanatos.