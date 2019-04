Ce spune soferul autobuzului de ruta, implicat in accidentul de la Anenii Noi, unde 2 persoane au murit: “Veneam la vale si a venit drept in mine... ori a adormit, ori era beat" - VIDEO

Teribilul accident a avut loc in jurul orei 11, la intrare in satul Tantareni. Autocarul, cu 5 pasageri la bord, venea de la Chisinau si se indrepta spre Anenii Noi, cand, la un moment dat, un automobil de model Dacia a intrat pe constrasens si s-a izbit frontal de autocar.

In urma impactului, soferul autoturismului, dar si pasagera in varsta de 62 de ani, s-au stins pe loc. A fost nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a scoate corpurile neinsufletite dintre fiare. Soferul autocarului, dar si pasagerii nu au patit nimic. Barbatul spune ca a trait o sperietura sora cu moartea.

“Veneam la vale si a venit drept in mine. Or a adormit, or era beat. Avea viteze soferu? Avea.”

Pentru ca autobuzul a fost proiectat intr-un sant, mai multi soferi au sarit in ajutor. Toate circumstantele si cauza producerii accidentului se stabilesc de oamenii legii.