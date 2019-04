Dupa ce nu a mai aparut de ceva timp in fata presei, Veaceslav Platon a fost escortat la Curtea de Apel si a raspuns la intrebarile jurnalistilor - VIDEO

Veaceslav Platon a declarat ca este bolnav si ca nu i se permite sa mearga la medic.

-Cum se comporta cu dvs. in penitenciar?

Veaceslav PLATON: "Foarte greu."

-Cum va simtiti?

Veaceslav PLATON: "Acum nu prea bine. M-am imbolnavit. Am bronsita."

-Va dor dintii?

Veaceslav PLATON: "Mereu."

-A fost medicul la dvs?

Veaceslav PLATON: "Dentistul, nu."

La sedinta de astazi magistratii au admis recursul avocatilor, prin care acestia cer ca sa fie audiati responsabilii de la penitenciarul numarul 13 care l-ar fi sanctionat pe nedrept pe Veaceslav Platon.

Acum urmeaza ca procurorii sa audieze responsabilii din penitenciar care l-ar fi sanctionat pe Platon, care sustine ca de mai bine de doi ani nu a primit colete de la rude.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.