Ce spune Viorel Melnic, candidatul independent ajuns in Parlament de pe o circumscriptie din regiunea transnistreana, despre alegatorii care ar fi fost transportati organizat si indemnati sa voteze pentru el - VIDEO

“A patra pozitie, Viorel Melnic. Punem aici si gata. Celelalte trei buletine electorale care raman, deja alegeti voi ce faceti. A patra pozitie.”

Filmuletul a aparut duminica pe internet, iar Viorel Melnic spune ca nu stie nimic despre o astfel de actiune.

Viorel MELNIC, DEPUTAT INDEPENDENT: “-Nu eu i-am organizat. -Cine ar fi putut sa organizeze ca sa voteze pentru dvs? - Cine? Si dvs ati fi putut organiza lucrul asta. Ati vazut in clip un fapt de corupere? Eu nu am vazut acolo.“

Am incercat sa insistam pe acest subiect si l-am intrebat pe deputatul independent cat de corecte pot fi considerate alegerile in acea circumscriptie, dar…

Viorel MELNIC, DEPUTAT INDEPENDENT: “Alo. Da. Dvs ma auziti? - Eu va aud, va aud. Alo, eu sunt intr-o regiune unde se aude rau telefonul. Puteti sa reveniti in 30 de minute? - Bine.”

Am revenit, dar nu ni s-a mai raspuns la telefon. Cel care a postat imaginile pe retelele sociale sustine ca in clipul video apar locuitori din regiunea transnistreana.

“Ne ducem acolo, pe loc ne vor intalni, ne arata unde votam si ne intoarcem la autobuz. Asteptam in fata autobuzului. Apoi ne intoarcem inapoi.”



Reprezentantii Comisiei Electorale Centrale spun ca nu e de competenta lor sa examineze acest filmulet, ci organele de drept ar trebui sa se autosesizeze. Sambata, Curtea Constitutionala a respins cererea blocului ACUM de a invalida scrutinul in cinci circumscriptii, inclusiv in cea unde a castigat candidatul mentionat in video, si a declarat alegerile valide.