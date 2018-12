Ce va fi cu salariile in 2019: in scenariul pesimist salariul mediu brut va creste cu doar 0,4 % - mold-street.com

Potrivit analiziei, in 2018, datorita cresterii populatiei cu 5,3%, consumul gospodariilor va avansa cu 3,8%. Totodata expertii estimeaza platile oferite de stat in cadrul programelor de protectie sociala vor avea un rol important in cresterea veniturilor.



Impactul cotei unice de impozitare a veniturilor



In 2019 se va face simtit efectul trecerii la cota unica de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, care va avea un impact pozitiv asupra salariilor si ocuparii formale.



Datorita trecerii la cota unica salariilr nete vor creste cu ritmuri mai mari decat salariile brute. In scenariul pesimist salariu mediu brut va creste cu 0,4%, iar salariul net cu 1,5% in expresie reala. In scenariul optimist salariul mediu brut se va majora cu 4,8%, iar salariul net cu 5,9%. Totodata, ocuparea informala se va reduce cu 0,4% in scenariul optimist si cu 5,9% in scenariul optimist.