Ceata a blocat traficul aerian pe aeroportul din Chisinau. Noaptea trecuta niciun avion nu a decolat sau aterizat. Daca unii pasageri au fost cazati la hotel, altii au dormit pe bagaje, in aeroport - VIDEO

”Cand am intrebat daca ne dau apa, au spus ca e problema noastra. Picioarele si spatele ne dor. Stam si plangem.”

Nina Sorochina spune ca zborul i-a fost amanat cu cel putin 24 de ore. Ramasa fara un leu in buzunar si fara pastile, femeia nu stie cum va reezista pana se va vedea la St. Petersburg, unde s-a pornit. Tot maine vor zbura si sotii Ciobanu de la Criuleni. Ambii cu probleme locomotorii s-au inghesuit pe cativa centimetri de scaun.

”Dupa infarct si cam greu eu. -Unde o sa dormiti? -Iata aici, unde in alta parte.”

Pe langa batrani si bolnavi, s-au descurcat greu si familiile cu copii.

”Nu e de dorit cu copilul sa stam sa asteptam atat de mult. Asteptam, rabdare, iata ce ni s-a transmis.”

Rabdare – a fost cuvantul zilei la aeroport. Sala de sosiri, dar si plecari arata ca un imens furnicar - oameni carora le citeai oboseala pe fata si mormane de bagaje transformate in pat sau perna. Pasagerii spun ca noaptea trecuta aeroportul a fiert de-atata tensiune, iar unii au scandat

“Vrem avion!”

“Cel mai elementar lucru, o sticla cu apa, atentie de la companie, nimic. ’Erau foarte multi oameni si doar doua domnisoare care sa ne deserveasca, sa ne spuna informatiile. Era insuportabil ieri."

”Am vazut oameni care strigau ca trebuie sa ajunga la munca, intarzie, trebuie sa ajunga dimineata la Moscova.”

Acest cuplu trebuia sa ajunga cu escala prin Istanbul, in Canada. Acum isi vor plati din propriul buzunar biletul spre Romania, din care vor lua zbor spre Turcia.

”Ne-au propus sa zburam marti, dar asta e tarziu. Am spus ca vom merge singuri spre Romania, doar ca duminica.”

Daca unele companii le-au oferit cazare si hrana pasagerilor, altele - nu, asa ca oamenii au dormit pe unde au apucat. Nicoleta, venita de la Cahul, spune ca a cheltuit 850 de lei pentru o camera la hotel si transport.

”Mergem in Polonia, dupa care ajungem in Londra. Opt ore, dar trebuia sa ajungem direct in trei.”

Potrivit serviciului de presa, aeroportul are o pista moderna care permite operarea zborurilor in conditii de ceata. Decizia de decolare si aterizare apartine, insa, companiei, unele din ele avand un regulament strict.

Rodica RUSU, SEFA SERVICIULUI DE PRESA AVIA INVEST: ”Se tine cont de regulamentul companiei, de dotarea avioanelor. In momentul in care indicatorii nu corespund regulamentului pilotul este cel care decide. Nu exista interdictii din partea aeroportului.”

Noaptea trecuta, xx curse au fost anulate, iar unele au fost redirectionate pe alte aeroporturi. Abia dimineata primele avioane au decolat si au aterizat, dar orarul este in continuare incurcat. Potrivit meteorologilor, codul galben de ceata expira in aceasta seara.