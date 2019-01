Ceata se ingroasa, anunta meteorologii care au emis cod galben pana maine. La pachet vine haosul de pe aeroportul Chisinau unde 12 aeronave au fost anulate la aterizare, iar 14 la decolare - VIDEO

Cursa Tel-Aviv ar fi trebuit sa aterizeze astazi in jurul orei 13. Dupa ce a facut mai multe ture deasupra zonei din centrul Moldovei, aeronava a fost redirectionata catre aeroportul din Kiev. Totodata pasagerii porniti de la Bucuresti s-au plimbat si ei, depasind cu mult timpul prevazut in grafic. Cursa a facut peste 20 de cercuri ateptand sa aterizeze.

Cei porniti de la Barcelona au fost redirectionati catre aeroportul din Cluj, si au aterizat mai tarziu cu patru ore, dupa ce pilotul a survolat minute in sir spatiul aerian al Moldovei. Potrivit site-ului flightradar24.com, zborul de la Moscova este si el in asteptare. Specialistii spun ca pentru a putea ateriza in conditii de ceata, trebuie sa fie intrunite mai multe elemente. Specialistii ne-au explicat de ce unele avioane pot ateriza pe vreme cu ceata, iar altele - nu.

Sergiu CRETU, PILOT: ”Primul factor poate sa fie timpul la aeroportul de decolare, al doilea timpul in timpul zborului. Decizia finala de a decola ii apartine pilotului. Poate sa fie si timpul la aeroportul se sosire, factorii tehnici la anumite aeronave.”

Ca sa aterizeze in conditii de ceata, nu doar aeroportul trebuie sa fie dotat cu sisteme specializate de ghidaj, dar si aeronava.

Expertii mai spun ca pilotul, dar si copilotul trebuie sa aiba acreditarea de aterizare in anumite conditii de ceata. Daca unul din ei nu o are, atunci aeronava este nevoita sa astepte in zbor imbunatatirea conditiilor meteo ca sa aterizeze sau la sol daca trebuie sa decoleze.

Sergiu CRETU, PILOT: "Nici un pilot nu este autorizat sa zboare pana nu trece o pregatire de aterizare in orice conditii. Un pilot este pregatit pentru situatii exceptionale. Sunt reguli generale, sunt si reguli impuse de companiile aeriene. Daca vizibilitatea este mai joasa, interzice….”

Graficul zborurilor este dat peste cap pentru a patra zi din cauza conditiilor meteo. Azi 14 zboruri care trebuiau sa decoleze au fost anulate, iar patru au plecat cu intarziere. La sosiri situatia este mai complicata.

12 curse au fost anulate, iar cinci au aterizat pe alte aeroporturi de la Budapesta, Odesa, Bucuresti, Kiev, Cluj si Constanta, iar sapte vor ateriza cu o intarziere de peste 12 ore. Potrivit meteorologilor, codul galben de ceata va expira maine.