CEC a totalizat rezultatele votarii la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in circumscriptia nationala si in circumscriptiile uninominale. La alegerile parlamentare in circumscriptia nationala au participat 1 457 220 alegatori, dintre care 76 583 persoane si-au exercitat dreptul la vot moldovenii din strainatate, iar 37 257 de alegatorii din localitile din stanga Nistrului, municipiul Bender si unele localitati ale raionului Causeni.