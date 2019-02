CEC-ul a prezentat ce informatii vor contine buletinele de vot de pe circumscriptia nationala, iar concurentii electorali au fost invitati sa le vada si sa confirme veridicitatea acestora - VIDEO

Alexandru BERLINSCHII, SEF DIRECTIA MANAGEMENTULUI ALEGERI, CEC: „Ordinea a rezultat din rezultatele tragerii la sorti, care se efectua zilnic de CEC in cazul in care in aceeasi zi depuneau dosarele mai mult de un concurent electoral.”

Primii care au venit astazi la CEC si au confirmat ca sunt de acord cu structura buletinului de vot au fost cei de la Miscarea profesionistilor “Speranta-nadejda”. I-au urmat reprezentantii partidului Verde Ecologist, cei ai partidului Democratia Acasa si comunistii.

Alexandru BERLINSCHII, SEF DIRECTIA MANAGEMENTULUI ALEGERI, CEC: „Astazi toti concurentii electorali au fost invitati la CEC sa contrasemneze modelul buletinului de vot.”

Ca si in ceilalti ani, buletinul de vot va fi tiparit in 2 limbi, romana si rusa.

Alexandru BERLINSCHII, SEF DIRECTIA MANAGEMENTULUI ALEGERI, CEC: „Noi primim informatia din teritoriu, in privinta la ceea ce tine cate buletine de vot urmeaza a fi tiparite in romana si cate in rusa, in dependenta de zona tarii.”

Cei de la CEC spun ca reprezentantii partidelor sunt asteptati pana la ora 17 pentru a confirma veridicitatea informatiilor din buletinul de vot. In acest an, 15 formatiuni vor lupta pentru un fotoliu in parlament. Este vorba de PD, Blocul electoral ACUM, PCRM, PSRM, Partidul “Sor”, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul “Vointa Poporului”, Partidul Regiunilor din Moldova, formatiunea “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Politic “Patria”, partidul Verde Ecologist si Partidul Liberal.

Partide inregistrate, circumscriptia nationala



1. Partidul Democrat

2. Blocul Electoral ACUM

3. Partidul Comunistilor din RM

4. Partidul Socialistilor din RM

5. Partidul Sor

6. Miscarea Populara Antimafie

7. Partidul Nostru

8. Partidul National Liberal

9. Partidul VOINTA POPORULUI

10. Partidul Regiunilor din Moldova

11. Partidul Democratia Acasa

12. Mişcarea Profesionistilor „Speranta - Надежда”

13. Partidul Politic Patria

14.Pаrtidului Verde Ecologist

15.Partidul Liberal