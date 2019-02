Cei doi piloti moldoveni luati ostatici in Afganistan in 2015 au fost eliberati si se afla acum intr-un spital din Moscova. Igor Dodon: "Cand consilierul meu a inceput sa vorbeasca, ei au cazut in genunchi"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Cu doua zile in urma concetatenii nostri au fost recuperati din plen si au fost transportati la Moscova. Starea sanatatii este destul de buna. Trei ani si jumatate au fost tinuti intr-o groapa in pamant, nu au vazut soarele. Cetatenii nostri in sfarsit au fost eliberati. Vreau sa ma adresez catre rude, peste cateva minute aceste persoane o sa va contacteze. Vreau sa multumesc Federatiei Ruse. Ceea ce nu au putut face altii, voi ati facut. Asta demontreaza relatia Rusiei fata de noi. Ei trei ani si jumatate au stat numai pe paine si apa. Cand a inceput consilierul meu sa vorbeasca cu ei in limba moldoveneasca (romana), acestia au cazut in genunchi si au inceput sa planga. Imi asum anjajamentul ca maxim intr-o saptamana o sa-i aduc acasa."





Stirea se actualizeaza. Revenim cu detalii.





Cei doi piloti au fost capturati de talibani pe 24 noiembrie 2015, in timp ce efectuau o misiune civila in Afganistan la bordul unui elicopter. Un al treilea membru al echipajului a fost ucis. De atunci, autoritatile de la Chisinau nu au mai facut niciun anunt despre soarta lor – pana cand Renato Usatii a postat mai multe filmulete pe Facebook. In clipuri, Usatii poarta un dialog cu cei doi, care se identifica si dau mai multe detalii personale, cum ar fi ca unul dintre ei a facut scoala de pilotaj la Brasov. Inregistrarile ar fi fost facute in decembrie 2017.

VEZI SI: Usatii a publicat cateva filmulete in care sustine ca apar cei doi piloti moldoveni care au fost luati ostatici de catre talibani in Afganistan, acum 2 ani: "Sunt in viata... va implor, ajutati-ne. Stam inchisi, nu vedem nici soarele"