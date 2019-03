Cel mai tanar viitor deputat in urmatoarea legislatura ar putea deveni un membru de la ACUM. Blocul electoral i-a facut loc in viitorul parlament si primului candidat de etnie roma

Blocul ACUM a castigat 12 circumscriptii uninominale, iar de pe lista nationala va delega in parlament alti 14 candidati. Printre ei se numara si Radu Marian, fratele dirijorului de la National Youth Orchestra, care la fel, are studii muzicale.

Radu MARIAN, DEPUTAT ALES “ACUM”: “Eu cant din voce, lumea spune ca eu cant foarte bine, am un plan C, daca nu merge nimic, nici in educatie, nici in parlament, probabil o sa ma apuc de cantat.”





Radu Marian ar urma sa devina primul parlamentar de etnie roma daca mandatul ii va fi validat de Curtea Constitutionala.

Radu MARIAN, DEPUTAT ALES “ACUM”: ”Noi am inclus de fapt in programul electoral o mentiune ce priveste comunitatea romilor. Vrem sa atingem rata de scolarizare de 100% pentru comunitatea roma, dar clar ca nu este singurul lucru care ma defineste.”

Un alt tanar, viitor parlamentar este Dan Perciun, care si-a facut studiile la Cambridge. Spune ca va renunta la un salariu de 20 de mii de lei pe luna pe care il primeste de la o companie de consultanta, pentru fotoliul de deputat.

Dan PERCIUN, DEPUTAT ALES ACUM: “Domeniul meu, la ce ma pricep cel mai bine la moment este educatie si tineretul. Astea o sa fie domeniile pioritare pe care urmeaza sa ma focusez in parlament.”

Iar Dinu Plangau, un alt membru ACUM, ar putea deveni cel mai tanar parlamentar. Acesta urmeaza sa implineasca in aprilie varsta de 25 de ani. O buna parte din deputatii alesi au facut odata parte din echipa Maiei Sandu de la Ministerul Educatiei. Este vorba de Igor Grosu, Sergiu Litvinenco sau Liliana Onofrei.

Iar Iurie Renita, Igor Munteanu, Octavian Ticu, Oazu Nantoi si Dumitru Alaiba sunt exponenti ai societatii civile. Maria Ciobanu este fosta deputata PLDM, Lilian Carp – ex-parlamentar PL, iar restul, tineri cu carnete de partide ACUM sau PPDA.

Dan PERCIUN, DEPUTAT ALES ACUM: “Cu studii peste hotare multi dintre noi sau cu experienta buna de lucru aici. Sunt si oameni noi, sunt multi tineri.”

In urma alegerilor de duminica trecuta, PSRM s-a ales cu 35 de mandate, PDM cu 30, ACUM cu 26, iar Partidul Sor cu 7. Totodata si trei independenti au intrat in legislativ. Rezultatele urmeaza sa fie validate de Curtea Constitutionala.