Cele mai memorabile PERLE ale deputatilor din Parlamentul trecut, care nu vor mai ocupa un loc in legislativ. Frazele acestora, acum devenite CELEBRE - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Deci in aliniatul 6 dvs spuneti ca denumirea pasaportului cetateanului Republicii Moldova se indica in limba de stat. De aseamenea spuneti ca documentul de calatorie se indica si in limbile franceza si engleza. Spuneti-mi va rog dumneavoasce limba vorbiti?"

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Ma scuzati, dar nu are nicio relevanta cu proiectul."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Ba da, e scris in aliniatul 6, daca va uitati."

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Este scrisa expresia "in limba de stat", ce limba avem noi?"

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Limba romana."

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Asa scrie in Constitutie?"

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Pai, adica dvs nu sunteti de acord cu limba romana?"

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Domnule Tutu spuneti-mi va rog ce inseamna aparenta etnica?"

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Dvs stiti foarte bine ce insemna asta, la noi in Republica Moldova... poate este o greseala atunci o sa o excludem."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Iata ce insemna domnule Tutu a nu cunoaste limba romana. Eu va sugerez colegial sa faceti niste exercitii de lectura inainte de a veni la tribuna centrala, fiind ca dvs ati schimonosit astazi o sumedenie de cuvinte, fapt inadmisibil in Parlamentul Republicii Moldova."