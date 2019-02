Centrul de Asistenta Medicala Prespitaliceasca va fi reformat, anunta Ministerul Sanatatii care promite ambulante noi si mai multi angajati. Schimbarile vin in plina campanie electorala - VIDEO

Boris GILCA, MINISTRUL INTERIMAR AL SANATATII: “ - ambulante, angajati. “

In afara de asta, ministrul interimar al sanatatii sustine ca va fi schimbata organigrama institutiei. In prezent, la Centrul de Asistenta Medicala Prespitaliceasca sunt 8 vicedirectori. Nu este nevoie de atatia sefi, spun cei de la minister, asa ca unii intre ei isi vor pierde fotoliile. Nu este clar, insa, cum exact aceasta schimbare va contribui la imbunatatirea calitatii asistentei medicale.

Reforma la CNAMUP vine in urma mai multor cazuri, in care pacientii au murit, iar rudele au spus ca s-a intamplat din cauza asistentei medicale necorespunzatoare ori pentru ca ambulanta nu a ajuns la ei la timp. Ultimul a avut loc acum doua saptamani, cand un bebelus de doar 4 luni s-a stins la un spital din capitala.

Medicii de acolo sustin ca nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, intrucat micutul a fost internat deja fiind in moarte clinica. Atunci, parintii spuneau ca au asteptat ambulanta timp de doua ore. Nu avem suficiente echipaje medicale, au explicat cei de la CNAMUP, care intr-un comunicat au anuntat ca… regreta cele intamplate.

Iar in decembrie, un barbat a murit, dupa ce a cazut la pamant in mijlocul unei strazi din centrul capitalei. Trecatorii, care au chemat ambulanta, spuneau ca medicii nu ar fi putut face nimic, pentru ca defibrilatorul ar fi fost descarcat.



Atunci, responsabilii negau totul, spunand ca toate echipamentele medicale erau in regula, dar asa si nu au putut sa explice de ce a fost nevoie de interventia altei ambulante, care a fost chemata mai tarziu.

24.09.2018

Tot in plina strada, in cartierul Telecentru, a decedat un barbat de 65 de ani, in septembrie, anul trecut. El a asteptat timp de 40 de minute ambulanta, iar cand au ajuns, medicii nici macar nu au incercat sa-l resusciteze si au constatat moartea clinica a pacientului.

O ancheta a Ministerului Sanatatii a aratat ca tragedia a avut loc din cauza unui sir de nereguli, iar ulterior au urmat mai multe demiteri, anuntate chiar de premierul Pavel Filip.

Vicedirectorul de la CNAMUP, un dispecer si un medic de pe ambulanta au fost demisi. Nenorocirile au scos la iveala numeroase goluri ale sistemului medical de la noi, iar solutia pentru ele s-a gasit tocmai acum, in plina campanie electorala.