Centrul de sterilizare a animalelor, pentru care primaria a alocat aproape jumatate de milion de lei, ar activa cu mai multe incalcari - VIDEO

“Lipsa unei baze de date, dar mai exact, adresa de unde a fost ridicat animalul, numarul cainilor sterilizati, un sistem de identificare ai cainilor aflati pe teritoriul centrului.”

Membrii organizatiei mai spun ca centrul nu are un angajat special, care sa se ocupe de ingrijirea si hranirea cainilor.

”Acum de aceste sarcini se ocupa ajutorul veterinarului, functie care nu intra in specialitatea lui.”

Centrul nu are o linie verde, unde doritorii ar putea apela pentru informatii suplimentare, spun acestia. Totusi, Regia Autosalubritate are un numar, disponibil intre orele 6 si 18, la care oamenii pot suna pentru a solicita interventia in cazul maidanezilor.

Totodata,organizatia cere primariei sa mute centrul intr-un alt loc, pentru ca sterilizarea animalelor sa fie facuta in conditii mai bune, dar si ca voluntarilor sa li se permita implicarea in ingrijirea cainilor. Pe de alta parte, Ruslan Codreanu da asigurari ca animalele au voliere, mancare, dar si echipament de sterilizare pentru jumatate de an inainte.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR AL CAPITALEI: ’In cateva zile va fi angajat medicul veterinar d ela gradina zoologica, nume notoriu, are o experienta enorma.”

Centrul de sterilizare a maidanezilor a fost deschis in toamna. Pentru constructia acestuia municipalitatea a alocat 400 de mii de lei. Autoritatile nu stiu cati caini vagabondeaza pe strazile capitalei, dar presupun ca numarul acestora ar varia intre 3 si 7 mii.