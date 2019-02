Ce spune Ion Terguta despre solicitarea sa catre guvern de a-i aloca 1,7 milioane de lei pentru satul Calimanesti: "Cerem prim-ministrului sa demontreze ca guvernul nu este doar a PD-ului" - VIDEO

Ion TERGUTA, CANDIDAT ACUM PE CIRCUMSCRIPTIA NUMARUL 17: “Cerem domnului prim-ministru sa discute aceasta problema in regim de urgenta si sa demonstreze ca nu este guvernul doar al Partidului Democrat, ci al intregii tari. Si nu face campanie electorala pentru un candidat anume, din numele sau Vladimir Plahotniuc.”

Ion Terguta a mers azi dimineata la Guvern cu o solicitare in scris, in care cere 1 milion 700 de mii de lei pentru ca strazile din satul Calimanesti, raionul Nisporeni sa fie iluminate, iar grupurile sanitare din scoala si gradinita, reparate.

El a venit cu un document care ar demonstra ca exact aceeasi suma a fost ceruta saptamana trecuta pentru satul Cioresti de democratul Vlad Plahotniuc care candideaza pe aceeasi circumscriptie.

Vasile BATCA, PRESEDINTELE ORGANIZATIEI TERITORIALE NISPORENI A PARTIDULUI DEMOCRAT: “Deja in Guvernul Republicii Moldova se va vota alocarea unui milion de lei pentru comuna Ciorasti, pentru extinderea iluminarii stradale.”

Purtatorul de cuvant al partidului Democrat, Vitalie Gamurari a confirmat ca au fost solicitati bani in regim de urgenta pentru comuna Cioresti. Am transmis o solicitare la Guvern ca sa aflam daca banii au fost alocati sau daca vor fi si din ce fond, dar nu am primit deocamdata un raspuns.