Chiril Gaburici despre esecul pe care l-a avut pe circumscriptia pe care a candidat: "Eu nu am pierdut, de fapt, eu am reusit sa fac contacte" - VIDEO

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: „Eu nu am pierdut, de fapt eu am reusit sa fac contacte. Am dat mana, asa pe viu cu peste 11 000 de oameni. Am facut cunostinta cu foarte multi oameni extraordinari de buni din aceasta circumscriptie.

Cel mai important, am reusit sa cunoastem o multime de probleme existente in oras. Mai mult decat atat, noi le-am sistematizat foarte clar aceste probleme.

Eu sunt gata sa le transmit oricui ca sa poata sa lucreze cu aceste probleme. Mai mult decat atat, o sa lucrez si eu, pentru ca problemele pe care le-am depistat noi in circumscriptia 31.

Ma refer la echipa cu care am lucrat. Sunt probleme identice. Aceleasi probleme care exista in sectorul Ciocana, exista si in sectorul Rascani, Buiucani, Posta veche, de exemplu. Atata timp cat noi o sa le putem solutiona, ele vor fi solutionate in intregime pe Chisinau”, a afirmat Chiril Gaburici.

Reporter Pro Tv: "De ce nu ati luat un numar suficient de voturi? Cum se explica asta?"

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: "Eu am luat o experienta extraordinar de mare. V-am povestit ce am facut, pot sa va mai povestesc inca o data acelasi lucru."

Chiril Gaburici a candidat pe circumscriptia nr. 31 din partea Patidului Democrat. Aceasta circumscriptie include sectoarele Rascani si Ciocana din Chisinau, El a obtinut doar 13, 18 % din voturi si a pierdut in fata candidatului PSRM, Grigore Novac.