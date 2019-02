Chiril Gaburici, invitat astazi la dezbaterile de la PRO TV. Profilul democratului, pe circumscriptia uninominala 31

Chiril Gaburici are 42 de ani, este casatorit si are trei copii.

A aparut in vizorul publicului, in 2015, cand a devenit prim-ministru al Republii Moldova. S-a aflat in acesta functie doar 4 luni, intre 18 februarie şi 22 iunie 2015, dupa ce a fost propus de Partidul Liberal Democrat şi susţinut de PDM şi PCRM.

Acesta şi-a dat demisia şi a refuzat să asigure interimatul funcţiei, după ce în spaţiul public au apărut informaţii despre faptul că acesta şi-ar fi falsificat diploma de absolvire a studiilor medii.

Din 2008 până în 2012, Gaburici a fost director al companiei de telefonie mobilă Moldcell.

În următorii doi ani a fost directorul Azercell din Azerbaidjan, cu un salariu de 50 mii de lei pe lună.

Este fondator a mai multor firme din domeniul auto, telecomunicaţii şi agricol.

În 2018 a revenit în Guvern, ca ministru al Economiei şi Infrastructurii.

In 2015, Ziarul de Garda a publicat o investigatie despre casa de lux detinuta de acesta, despre afacereile si interesele sale.

Gaburici si-a anuntat candidatura pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, in calitate de reprezentant al PD pe circumscriptia 31 din care fac parte cateva cartiere din sectorul Centru si Rascani a capitalei.

CEC nu a publicat o declaratie de avere a candidatului, insa, acesta poate fi gasita pe avere.md.

Organizatiile constituente ale Initiativei Civice pentru un Parlament Curat 2019 (ICPC) nu au publicat profilul concurentului.