Chirtoaca va candida pe circumscriptia 32, care include localitatea sa de bastina, Colonita. Liderul PL a postat un mesaj pe internet in care scrie ca o va face doar daca majoritatea locuitorilor il va sustine - VIDEO

In mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Dorin Chirtoaca se intreaba daca cei din blocul ACUM sunt gata sa nu se inscrie pe circumscriptia 32, in cazul in care reprezentantul lor nu va fi sustinut de localnici. Vicepresedintele PAS, Mihai Popsoi, intentioneaza sa candideze acolo.

Pe aceeasi circumscriptie vrea sa candideze si democrata Nina Costiuc, dar si socialista Svetlana Popa. Dorin Chirtoaca mai afirma ca nu a fost admis de blocul electoral ACUM in competitia interna pentru meritocratie, deoarece formatiunea l-ar fi desemnat din start pe vicepresedintele PAS. Initial, Partidul Liberal a decis ca va merge in alegerile parlamentare din februarie impreuna cu blocul ACUM.

Insa, pentru ca nu au ajuns la un numitor comun privind desemnarea candidatilor pe circumspriptiile uninominale, Dorin Chirtoaca a anuntat ca va participa la scrutin alaturi de grupuri unioniste, inclusiv ODIP si Sfatul Tarii.