Dorin Chirtoaca va sta in arest la domiciliu cel putin pana in ajunul referendumului de demitere a sa. Instanta de la Buiucani i-a prelungit mandatul de arest

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Ati vazut clar ca argumentarea procurorului a fost de 2 minute, iar noi am vorbit cate jumatate de ora si am prezentat argumente. Este o decizie absurda si prin aceasta se mai incalca un articol din CEDO. La fiecare sedinta se mai incalca cate o lege. Sedinta cu noul judecator a inceput cu stangul.

Cred ca, in ceea ce priveste referendumul, oamenii au inteles ca este un moft al lui Dodon si al socialistilor care il vor costa cateva milioane. Oamenii au inteles ca nu trebuie sa dea curs acestui moft. Ar fi fost corect sa fiu in libertate sa le spun oamenilor ce am facut in 9 ani. Nu cred ca as fi avut nevoie de multi bani pentru acest referendum ci mai degraba as fi vrut sa vorbesc cu cetatenii, sa-mi prezint raportul de activitate."





Tatiana IOVU, AVOCAT: "Este o hotatare incorecta si ilegala. Se incalca mai multe drepturi fundamentale ale dl Dorin Chirtoaca. Mentinrea lui in arest la domiciliu este o decizie ilegala. Domnul Dorin Chirtoaca este subiect vizat la referendum, am invocat legea din Codul Electoral, el nu poate fi detinut in arest in timpul campaniei. O sa vedem la recurs ce se va decide. Pe 26 octombrie e urmatoarea sedinta. O sa ne adresam la CEDO."

Instanta de la Buiucani a respins cererile avocatilor, prin care acestia au cerut eliberarea lui Chirtoaca, inclusiv pentru ca acesta sa-si poate face campanie inainte de referendum.

Plebiscitul va avea loc pe 19 noiembrie.

Dorin Chirtoaca se afla in arest la domiciliu de mai bine de 4 luni, fiind judecat pentru trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat, la fel ca si in a doua cauza penala, in care are statuit de banuit. Primarul suspendat este suspectat ca ar fi oferit bani, in loc de apartamente mai multor procurori, politisti, judecatori, fara acordul CMC. Oamenii legii spun ca, astfel, el ar fi prejudiciat bugetul municipal cu 66 de milioane de lei.