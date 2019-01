Chisinaul a fost paralizat, dupa ce toata noaptea a nins. Oamenii au asteptat minute in sir transportul public, soferii au stat in ambuteiaje, iar pietonii si-au facut cu greu carari pe trotuarele acoperite de zapada - VIDEO

A nins toata noaptea in capitala, asa ca in aceasta dimineata orasul era paralizat. Oamenii au asteptat minute in sir transportul public, soferii care au pornit la drum au stat in ambuteiaje, iar pietonii si-au facut cu greu carari pe trotuarele acoperite de zapada. Asta desi autoritatile spun ca drumarii au lucrat non-stop.