Cinci persoane ar sta acum dupa gratii in dosarul furtului miliardului. Sunt informatiile oferite de Partidul Democrat, care ne-a prezentat o lista a inculpatilor in cazul fraudei de la cele trei banci. Cine sunt acestia - VIDEO

Zeci de persoane sunt investigate in cazul fraudei la bancile din Moldova, ne spune democratul Vladimir Cebotari.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: „70 de dosare penale in acest sens sunt la o etapa sau alta, multe dintre care au trecut si etapa instantelor. Multe deja isi ispasesc pedeapsa.”

Ca sa isi dovedeasca afirmatiile, Cebotari ne-a trimis un document in care sunt scrise aceste nume, 16 la numar. Identitatea celorlalte persoane din totalul de 70 ramane confidentiala, deocamdata.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: „Exista o lista de alte 50 si ceva de persoane care se afla la etapa urmaririi penale si aceasta lista nu poate fi divulgata de organele de drept, decat atunci cand dosarul devine public si dosarul devine public atunci cand este trimis in instanta de judecata.”

Democratul spune ca detine aceste informatii inca din perioada in care era ministrul al justitiei, adica din anul 2017. Atunci insa cand ne-am uitat in proprietatile documentului primit de la partid, am notat ca acesta a fost creat in mai 2018 de o persoana pe nume Adriana. Juristul Vladislav Gribincea ne-a atras atentia asupra acestui detaliu, banuind ca ar fi vorba de Adriana Betisor, procuror sef-adjunct al Procuraturii Anticoruptie. Expertul de la Centrul de Resurse Juridice ne-a comentat aceasta lista si ne-a mentionat ca multe dintre persoanele vizate nu au nicio legatura cu dosarul furtului miliardului.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Se invoca ca mai mult de jumatate din sumele de la BEM au fost identificate si au fost dispuse spre incasare, ceea ce nu este adevarat./Toate aceste cauze impreuna sunt mai putin de 60 de milioane de dolari. Grosul din banii sustrasi nici in judecata nu sunt.”

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: „Au fost recuperate 2 miliarde de lei. “

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Nu este adevarat. Ministerul finantelor opereaza cu suma de 1,3 miliarde si acestia sunt banii obtinuti din vanzarea activelor.”

In lista sunt pomenite nume ca Vlad Filat, Veaceslav Platon, Ion Rusu sau Ilan Sor.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Sor a fost acuzat ca a sustras mai mult de 500 de milioane de lei, dar nu exista o hotatrare de incasare a acestor sume, atunci cum putem spune ca sumele au fost recuperate, este voba de o manipulare crasa.”

In noimbrie, anul trecut, economistii de la Expert-Group spuneau ca la patru ani de cand s-a produs frauda bancara, autoritatile au reusit sa recupereze doar 3 la suta din miliardul furat. Aceasta suma a fost obtinuta din vanzarea activelor, iar unii considera ca asta nu inseamna, cu adevarat, recuperare. Anterior Andrian Candu le explica americanilor ca 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificati si urmeaza sa fie recuperati, iar premierul Pavel Filip ca 90 la suta din persoanele mentionate in raportul Kroll sunt oneste.

Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest dosar. Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat impreuna, toate avand legatura cu Ilan Shor, condamnat la 7 ani si jumatate in dosarul BEM. Raportul Kroll 2 nu a fost facut public.